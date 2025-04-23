Мужчина жестоко избил возлюбленную после пьяной ссоры в Орске, она не выжила

В Орске задержали подозреваемого в жестоком избиении женщины. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

© Газета.Ru

По версии следствия, инцидент произошел 20 апреля в квартире дома на улице Горького. Между мужчиной и его возлюбленной во время совместного распития алкоголя произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес сожительнице многочисленные удары по голове и телу. Женщина не выжила.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, в данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Волгоградской области мужчина из ревности избил сожительницу поленом. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее медики не смогли.