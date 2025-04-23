Против Apple возбудили дело о пропаганде ЛГБТ*

Таганский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ) в отношении американской компании Apple Distribution International Ltd. Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Apple Distribution International по ч.3 ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета)», - пояснил представитель суда, отметив, что дата заседания пока не назначена.

Американской компании грозит наказание в виде штрафа в размере 1–4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что в январе 2025 года в России было зафиксировано падение продаж iPhone на 43% год к году, то есть почти в полтора раза. Онлайн-продажи смартфонов в России продемонстрировали снижение на 9% в натуральном выражении, до 1,04 млн единиц. Компания Apple перестала входить в пятерку крупнейших брендов смартфонов на российском рынке.

По мнению экспертов, к этому привели ограничения функциональности в России, повышение стоимости каждой новой модели и отсутствие маркетинговых усилий со стороны Apple.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.