Мост через реку Чаобай обрушился в Пекине из-за пожара

Мост через реку Чаобай в северо-восточной части Пекина обрушился из-за начавшегося пожара. Об этом в среду, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Пекинской муниципальной транспортной комиссии.

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По словам представителей ведомства, к текущему моменту движение по переправе перекрыто в обоих направлениях, а маршруты следования городского общественного транспорта изменены. На место происшествия прибыли правоохранители и сотрудники пожарной службы.

Один из очевидцев случившегося также рассказал, что рыбачил около моста в районе 4:00 по местному времени, когда свет на переправе внезапно отключился. Он добавил, что примерно через 40 минут из-под нее начал идти густой черный дым.

— Свидетель сказал, что вскоре после этого сообщил о пожаре в аварийно-спасательные службы, — передает The Seattle Times.

Кроме того, 12 апреля на китайскую столицу обрушился сильный штормовой ветер с порывами до 150 километров в час. Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям тогда настоятельно рекомендовало людям с весом до 50 килограммов не выходить на улицу.