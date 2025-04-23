Российского школьника толпой избили в подъезде дома

В Братске Иркутской области школьника толпой избили в подъезде дома. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

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По информации издания, на мальчика в российском городе набросились ровесники. Предположительно, учащийся нелестно высказался о сестре одного из сверстников. За этот поступок его решили наказать.

Школьника жестоко избили и скинули с лестницы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве восьмиклассника избили до потери сознания, устроивших потасовку подростков исключили.

В Департаменте образования Москвы подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.

До этого в Омске школьник сильно избил одноклассника из-за оскорблений.