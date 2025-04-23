Секрет отрезанного уха террориста из «Крокуса»: Что сказали бойцы, поймавшие бандита

Детали задержания боевиков, которые сначала расстреливали и сжигали людей в концертном зале «Крокус Сити Холл», а затем прятались в лесу, а также то, почему один из них оказался с отрезанным ухом, публикует «Царьград».

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в концертном зале. Жертвами теракта стали 145 человек, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

Непосредственными исполнителями теракта, которые расстреливали людей, следствие считает Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода и Шамсидина Фаридуни. Им грозит пожизненный срок. Обвиняемые прошли психиатрическую экспертизу и были признаны вменяемыми. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.

Подполковник Юрий Гарабурдо с позывным «Курск» рассказал, как именно были задержаны обвиняемые в совершении теракта в концертном зале. По его словам, в ту ночь он и генерал-лейтенант Эседулла Абачев с позывным «Адлер» находились в курском приграничье.

«Каждые две секунды читали новости. И когда позвонили, я понял, что беда какая-то. Сообщили, что гаишники настигли террористов. Смогли повредить им машину. Одного задержали, а трое ушли в лес. Нам нужно было срочно выдвинуться, блокировать лес, чтобы они никуда не ушли. «Адлер» поднял «Ахмат-Россия». Пацаны выехали с двух сторон: с Суземки и Стародуба», - пояснил Юрий Гарабурдо.

По его словам, одного из подозреваемых в совершении теракта пришлось снимать с дерева, на котором он спрятался, взяли и остальных. При этом бойцам был отдан приказ брать живыми.

«Всем охота было их убить. Всем! Но вот сейчас их судят, 16 человек. Мы взяли четверых. Но если бы убили их, то остальных не взяли бы. Мы в душе и голове все понимали, но тяжело было справиться», - заметил он.

При этом один из задержанных лишился уха. По данным обозревателя «Царьграда» Олега Беликова, когда у бойцов спросили, кто из них лишил преступника уха, каждый из них сказал: «Это я».