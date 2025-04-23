ФСБ пресекла попытку экс-сотрудника спецслужб Молдавии собрать данные в РФ

Сотрудники ФСБ пресекли планы бывшего сотрудника молдавской Службы информации и безопасности Дмитрия Руснака, который приехал в страну, чтобы собрать информацию о намерениях российских властей в отношении Молдавии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

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Мужчина прилетел в РФ еще в 2024 году. У Руснака была отдельная миссия — ему нужно было собрать данные закрытого характера о планах Москвы, а также сотрудников силовых и иных государственных структур РФ в отношении Молдавии.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) — гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака, — утверждают в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов провели в отношении гражданина Молдавии сеанс с полиграфом. На нем они выяснились все подробности о планах агента.

— В результате проведенного в отношении Дмитрия Руснака опроса с использованием полиграфа факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден. Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет, — цитирует заявление ФСБ РИА Новости.

Недавно ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который является агентом военной разведки Украины — он провез в РФ взрывчатку, чтобы в дальнейшем совершить теракт.