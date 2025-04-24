В Ленобласти к розыску убийцы полицейского привлекли военных и пограничников

Сотрудники правоохранительных органов в Ленинградской области вторые сутки продолжают розыск злоумышленника, который накануне утром смертельно ранил ножом полицейского в центре города Кингисеппа. В поисках задействованы в том числе Росгвардия, военные и пограничники, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В настоящее время местонахождение подозреваемого устанавливается. В его поисках участвуют подразделения полиции, Росгвардии, военнослужащие, сотрудники погранслужбы ФСБ России", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по факту происшествия СК возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). В четверг руководитель СУ СК России по Ленобласти Сергей Сазин провел межведомственное оперативное совещание по уголовному делу - в нем приняли участие сотрудники СК, полиции и прокуратуры.

Об убийстве полицейского сообщила 23 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк. По представленным ею данным, мужчина разыскивался за другое преступление и напал на сотрудника в 11:30 у дома № 22 по проспекту Карла Маркса, когда тот попытался его задержать. Злоумышленник смертельно ранил полицейского ножом, а затем скрылся. Для задержания преступника был срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти, ориентировку на убийцу передали в полицию соседних районов.