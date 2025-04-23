Мошенники начали массово звонить детям под видом учителя

Мошенники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ и других образовательных учреждений. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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Одна из схем - звонок от "классного руководителя" или "директора школы" с сообщением о срочном инциденте.

Ребенку говорят, что его родители якобы попали в больницу или в полицию, и необходимо срочно передать деньги "курьеру" или перевести средства на указанный счет для помощи.

Используя стрессовую ситуацию и создавая чувство паники, злоумышленники добиваются от ребенка немедленного выполнения их требований, отметил Немкин.

Применяют мошенники и другую схему: представляются сотрудниками школы и предлагают ребенку принять участие в якобы важном опросе или школьном проекте, для чего необходимо предоставить личные данные. Так аферисты могут выведать не только контактную информацию семьи, но и, например, номера банковских карт родителей.

Кроме того, злоумышленники могут убеждать детей, что от имени школы проводится специальная акция или сбор средств на нужды класса. В рамках этой схемы они просят ребенка передать деньги "представителю школы", который придет к нему домой, или отправить "взнос" через перевод.

Еще одна опасная схема, добавил Немкин, это предложение вступить в "закрытый школьный чат" или скачать "важное школьное приложение". В реальности такие ссылки могут вести на фишинговые сайты, где злоумышленники получают доступ к учетным записям ребенка, или же к вредоносным программам, способным перехватывать личные данные.

"Используя школьную тематику, они делают обман максимально правдоподобным, особенно если заранее узнают имя классного руководителя и другие детали", - подчеркнул парламентарий.

Важно научить ребенка никогда не передавать по телефону пароли, номера карт или другие личные данные, даже если просьба звучит убедительно, заключил депутат.