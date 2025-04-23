Петроградский районный суд признал концертного директора Валерия Шляфмана виновным в убийстве певца Игоря Талькова и заочно приговорил его к 13 годам колонии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Тальков был застрелен 6 октября 1991 года перед выступлением во дворце спорта «Юбилейный». По одной из версий, между ним и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт, который перерос в потасовку и стрельбу. В итоге смертельный выстрел был сделан из принадлежавшего Малахову пистолета. Однако следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Шляфман, который мог целиться в другого человека.

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По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга сегодня был вынесен приговор по этому делу. Валерий Шляфман признан виновным в убийстве.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима», - пояснили в пресс-службе.

В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд приговорить Валерия Шляфмана к 14 годам тюрьмы, а защита настаивала на его невиновности. Приговор был вынесен заочно, так как после убийства Талькова Шляфман переехал в Израиль.