Уволен директор школы в Москве, где избили восьмиклассника

Департамент образования и науки Москвы сообщил, что директора школы № 2120, где ранее был жестоко избит восьмиклассник, был уволен. Об этом департамент написал в своем Telegram-канале.

В сообщении также указано, что такое решение было принято после беседы с родителями учеников школы. Кроме того, в будущем состоится встреча инициативной группы родителей и управляющего совета школы — на ней планируется разработать план по усилению воспитательной работы, а также «восстановлению благоприятной атмосферы в школе».

«По итогам сегодняшней встречи с родительским сообществом школы № 2120 департамент образования города Москвы принял решение об освобождении директора школы от занимаемой должности», — сказано в сообщении.

Ранее два пятнадцатилетних подростка жестоко избили восьмиклассника в школе в Новой Москве.