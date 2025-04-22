В Москве арестовали генерала Росгвардии

Руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерала-майора Михаила Варенцова арестовали в Москве по делу о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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Отмечается, что Варенцов задержан в рамках уголовного дела в отношении начальника Главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. Его арестовали 20 марта по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время с Варенцовым ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято решение об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.