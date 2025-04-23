Замглавы полиции Украины сообщил о поджоге 80 авто военных в 2025 году

На Украине с начала 2025 года подожгли свыше 80 автомобилей военнослужащих. Об этом рассказал заместитель главы полиции Украины Андрей Небытов в эфире всеукраинского телемарафона. Из 84 случаев раскрыты 47. В правонарушениях подозревают 57 человек. Среди подозреваемых 14 несовершеннолетних и шесть женщин.

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До этого на Украине за сутки подожгли шесть авто, включая три машины военных. В 2024 году телеканал Al Mayadeen сообщал, что украинцы жгут военные машины в знак протеста против мобилизации. Отмечается, что полиция Украины ежедневно сообщает о поджогах автомобилей украинских солдат.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине.

Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы - паспорт и заграничный паспорт.