На Эльбрусе приостановили поиски иностранных альпинистов до утра

Поиски иностранных альпинистов на Эльбрусе, которые ушли на вершину, не зарегистрировавшись у спасателей, приостановили до утра. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС России по КБР.

"Поисково-спасательные работы приостановлены в связи с наступлением темного времени суток. К сожалению, поиски прошли безрезультатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновят поисковые работы завтра.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что на горе Эльбрус на высоте примерно 5 350 м незарегистрированная иностранная группа попросила о помощи. По предварительной информации, у двух участников группы горная болезнь. К пострадавшим выдвинулись десять спасателей ЭВПСО. Ситуация осложнялась сильным ветром и метелью.