ВСУ впервые атаковали Кабардино-Балкарию

ВСУ первые с начала конфликта атаковали Кабардино-Балкарию. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, российские ПВО сбили беспилотник FP-1 несколько дней назад. После этого он упал в поле, где его обнаружил местный житель и вызвал полицию. Прибывшие на место взрывотехники уничтожили украинский БПЛА.

В дронах FP-1 присутствуют немецкие комплектующие, но изготавливаются на территории Украины. Эти беспилотники также использовались ВСУ при атаках на Саратовскую, Московскую, Воронежскую, Калужскую и Тульскую области.