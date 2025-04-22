В Ленобласти ребенок выжил после падения из окна

В Волховском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования трехлетнего ребенка, девочка выпала из окна второго этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

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Инцидент произошел 21 апреля, трехлетняя девочка по недосмотру взрослых забралась на подоконник и упала с высоты второго этажа. По информации «78.ru», мать троих детей оставила их под присмотром 15-летней дочери подруги.

Девятикласснице доверили двух девочек и 11-летнего мальчика. Школьники отвлеклись, и младшая девочка выпала из окна второго этажа. Пострадавшая выжила, она госпитализирована с кататравмой, подробности о ее состоянии неизвестны.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве пятилетний мальчик выпал из окна на козырек подъезда. Мать ненадолго оставила сына одного. В это время ребенок забрался на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. Сначала мальчик приземлился на козырек, а оттуда упал на асфальт. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура. Ребенка забрали в местную больницу.