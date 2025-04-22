Раскрыто число пострадавших в результате взрыва на территории воинской части

Авдеев: в результате ЧП в Киржачском районе пострадали четыре человека
В результате взрыва и пожара на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области пострадали четыре человека.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
Ранее сообщалось, что в Киржачском районе Владимирской области произошёл взрыв.
На территории района объявлен режим ЧС.
Подсчитано число прилетов в частные дома после взрывов во Владимирской области
В МЧС России заявили, что после взрыва эвакуируют жителей из семи населённых пунктов.
По данным Минобороны России, в воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов.