Раскрыто число пострадавших в результате взрыва на территории воинской части

В результате взрыва и пожара на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области пострадали четыре человека.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Ранее сообщалось, что в Киржачском районе Владимирской области произошёл взрыв.

На территории района объявлен режим ЧС.

Подсчитано число прилетов в частные дома после взрывов во Владимирской области

В МЧС России заявили, что после взрыва эвакуируют жителей из семи населённых пунктов.

По данным Минобороны России, в воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов.