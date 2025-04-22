Подсчитано число прилетов в частные дома после взрывов во Владимирской области

Около 18 снарядов прилетели в частные дома после взрывов на территории воинской части во Владимирской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

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Уточняется, что один из снарядов попал в подвал жилого дома, а еще один — в гараж. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Жительница Киржача рассказала об обстановке после взрыва

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел во вторник, 22 апреля. В Минобороны России пояснили, что ЧП произошло на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.