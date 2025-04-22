Российский чиновник дважды присвоил выплату за приглашенного контрактника и был задержан

В Нижнекамске задержали начальника отдела административно-технической инспекции районного исполкома по подозрению в присвоении выплат, положенных за приглашенного на службу контрактника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет об Ильдаре Сафиуллине. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, а сам он помещен под домашний арест.

Предварительно, чиновник просил добровольцев вписывать свою фамилию при оформлении документов, чтобы впоследствии получить за них выплаты. Следствию уже известно о двух эпизодах преступления.

Уголовное дело также возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Ранее бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, выступил с последним словом. Он попросил суд вынести справедливое решение по его делу.