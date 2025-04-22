Появились новые подробности ЧП в школе в Новой Москве

Двух пятнадцатилетних подростков, избивших восьмиклассника в школе в Новой Москве, отчислили из учебного заведения, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, нападавшие оказались гражданами России — им грозит до 5 лет колонии за хулиганство. Один из них занимается вольной борьбой.

Очевидцы рассказали, что подростки регулярно били ученика 8 класса за внешний вид — черные волосы, бледную кожу и неформальный стиль в одежде.

По их словам, в этот раз хулиганы свалили несчастного на пол и несколько раз ударили по лицу ногами.

Медики оценивают состояние мальчика как удовлетворительное — у него сломана челюсть и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Новой Москве двух подростков 2009 года рождения, с ними проводятся следственные действия.

Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).