В Таиланде умер россиянин, которого готовили к эвакуации в Тюмень

Житель Тюмени Григорий Шаров скончался в клинике Бангкока. Об этом РИА Новости сообщил глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко. Он был перевезен туда из реанимации в Паттайе для дальнейшего лечения и подготовки к эвакуации в Россию.

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Шаров, ветеран полиции, оказался в реанимации Паттайи после инсульта. Его семья обратилась за помощью в региональный исполком ОНФ, и правительство Тюменской области совместно с представителями МИД в Екатеринбурге и страховой компанией приняли решение о переносе пациента в Бангкок для диагностики и лечения.

Позднее, 20 апреля, было сообщено о подготовке к его эвакуации на родину. После смерти мужчины местные власти решают вопросы по транспортировке его тела в Тюмень, передает «Радиоточка НСН».