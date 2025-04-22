Боеприпас упал на частный дом после взрывов во Владимирской области

Боеприпас упал на частный дом после взрывов на территории воинской части во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС.

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Издание Baza в Telegram-канале сообщило о нескольких прилетах на частные дома, которые произошли после взрывов.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел во вторник, 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия, на одном из которых — похожее на гигантский гриб облако. В Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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В Минобороны России пояснили, что возгорание и взрыв произошли на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.