На Эльбрусе развернули спасательную операцию, на помощь иностранным альпинистам отправились десять специалистов. Об этом сообщается в Telegram-канале Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Там указали, что незарегистрированная группа туристов застряла на высоте 5350 метров. Они запросили о помощи из-за горной болезни у двоих человек.

«К пострадавшим выдвинулись спасатели в количестве 10 человек», — говорится в тексте.

Отмечается, что операцию по спасению туристов осложняют сложные погодные условия: в горах наблюдается сильный снегопад и метель.