На станции московского метро произошло задымление

На станции московского метро «Нагорная» произошло задымление
На станции московского метро «Нагорная» произошло задымление. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».
Причины замедления пока неизвестны. Источник также опубликовал видеозапись с места событий — на кадрах можно увидеть густой дым, которой покрывает станцию.
Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, ведомством были временно увеличены интервалы движения поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Это произошло из-за необходимости проверки состава.
«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения для проверки состава. <...> На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения от “Серпуховской” до “Южной”. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщили в Дептрансе.