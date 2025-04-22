На станции московского метро произошло задымление

На станции московского метро «Нагорная» произошло задымление. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

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Причины замедления пока неизвестны. Источник также опубликовал видеозапись с места событий — на кадрах можно увидеть густой дым, которой покрывает станцию.

Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, ведомством были временно увеличены интервалы движения поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Это произошло из-за необходимости проверки состава.