Две ракеты упали на гражданские объекты после взрывов во Владимирской области

Две ракеты упали на гражданские объекты после произошедших во Владимирской области взрывов боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

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Один из снарядов упал около досугового центра в микрорайоне Красный Октябрь в Киржаче. Боеприпас не взорвался. Вторая ракета рухнула на дачный дом, который находится в СНТ «Вязьма».

МЧС: в Киржачском районе Владимирской области введен режим ЧС

Источник Telegram-канала утверждает, что боеприпасы вылетели с территории воинской части, где произошел взрыв с последующим пожаром. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.