Выяснилось, как жители Кержача отреагировали на взрывы

Во вторник, 22 апреля, примерно в 15:30 в районе города Киржач Владимирской области произошли взрывы. Об этом сообщили местные власти. Причины детонации пока неизвестны, однако местные жители сообщают о столбах дыма, которые видны за несколько километров. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил факт взрыва, но не уточнил его причины.

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«Все силы оперативного реагирования задействованы в Киржачском районе Владимирской области после взрыва», — сообщила глава района Елена Карпова.

Дорога в Киржач со стороны Москвы перекрыта, а близлежащие поселки Першино и Барсово начали эвакуировать. По данным СМИ, эвакуация затронула жителей семи населенных пунктов.

Эпицентр взрыва находится примерно в двух километрах от ближайших жилых зданий. Местные жители также сообщали о звуках вторичной детонации. Глава Киржачского района Елена Карпова заявила, что на ликвидации ЧП задействованы все силы оперативных служб. К месту происшествия направляются несколько машин скорой помощи.

Жителей эвакуируют в пункты временного размещения, включая школы № 6 и №7 Киржача. Для перевозки задействованы минимум шесть школьных автобусов. На кадрах с места событий видна вереница автомобилей скорой помощи, что указывает на возможных пострадавших. Однако официальной информации о количестве раненых пока нет.

Очевидцы описывают «огромный столб дыма» и «хлопки», которые были слышны на значительном расстоянии.

В социальных сетях и мессенджерах активно обсуждается ситуация. Администратор одной из групп сообщил, что людям срочно нужна помощь, особенно в одном из пострадавших населенных пунктов.

В комментариях многие откликнулись на призыв. Многие участники стараются вывезти людей из опасного района и помочь хоть чем-то.

«Готов подъехать, чем помочь? Заберу», - пишет один из комментаторов.

«Выезжаю с работы, готов взять четверых человек», - написал обычный пользователь.

Кроме того, участники обсуждения предупредили друг друга не подходить к окнам, так как ударная волна может разбить стекла, что может привести к травмам.

«Не стойте у окон, будьте осторожнее», - предупредила пользователь Елена.

По словам губернатора, более подробная информация будет позже. При этом он призвал журналистов, блогеров и местных жителей воздержаться от распространения непроверенной информации, а также от публикации видео и фото в соцсетях.