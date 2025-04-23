Число пострадавших из-за детонации боеприпасов во Владимирской области выросло

Количество пострадавших в результате детонации боеприпасов после возгорания на территории воинской части во Владимирской области возросло до 10 человек, об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Он отметил, что у большинства пострадавших диагностированы осколочные ранения и контузии.

«Из зоны поражения эвакуировано уже более 3000 человек», — говорится в сообщении.

Мощный взрыв прогремел в Киржачском районе Владимирской области во вторник, 22 апреля.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В Минобороны позднее рассказали, что для ликвидации последствий ЧП привлекли как расчеты воинской части, так и сотрудников МЧС России.