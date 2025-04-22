Названа причина взрывов во Владимирской области

Министерство обороны России озвучило причину взрывов во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации ведомства, взрывы произошли по причине возгорания на территории воинской части. В результате из-за пожара началась детонация боеприпасов на складе. В Минобороны также добавили, что в данный момент продолжается ликвидация возгорания.

«22 апреля сего года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого в Минобороны также уточнили, что возгорание началось из-за нарушения требований безопасности. Согласно предварительным данным, при происшествии никто не пострадал.

МЧС: в Киржачском районе Владимирской области введен режим ЧС

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что в регионе произошел взрыв.