Водитель пытался изнасиловать подростка на российском складе ПВЗ

В Кулебаках Нижегородской области 56-летнего водителя обвинили в попытке изнасилования 17-летней девушки на складе. Об этом сообщает NewsNN.

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Инцидент произошел на складе пункта выдачи заказов (ПВЗ). Предварительно, мужчина пытался изнасиловать девушку-подростка, однако та смогла вырваться и убежать. Несовершеннолетняя, предположительно, подрабатывала там.

Об инциденте стало известно правоохранительным органам. Водителя опросили и задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сосед помог петербурженке попасть домой, взял с нее за это деньги и дважды изнасиловал. При этом пострадавшая сопротивлялась, но мужчина оказался сильнее. После произошедшего женщина сбежала и рассказала о ситуации подруге, та посоветовала обратиться в полицию.