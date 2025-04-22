МЧС: в Киржачском районе Владимирской области введен режим ЧС

Режим ЧС ввели в Киржачском районе Владимирской области после взрыва, пишет ТАСС.

Инцидент произошел во вторник, 22 апреля, в районе военного объекта.

«ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области. Воздержитесь от поездок в район ЧС! Тел. 112», — отметили в МЧС.

По предварительной информации, проводится эвакуация из ряда населенных пунктов, в частности, из Барсово, Мирного, Першино. Людей развозят на автобусах и размещают в ПВР в городе Киржаче.

Поселок Барсово расположен в 4 км от Першино и в 8 км от райцентра Киржача. Население поселка составляет более 700 человек.

Задействованы все силы оперативного реагирования в Киржачском районе, заявила глава района Елена Карпова.

Данных о пострадавших нет.

Пожарные соседних с Владимирской областью регионов выразили готовность выехать на помощь в Киржачский район.