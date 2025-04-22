Прокуратура открыла горячую линию по взрыву во Владимирской области

"Сегодня в районе Барсово Киржачского района Владимирской области произошел взрыв. Прокуратурой области незамедлительно взято на контроль соблюдение прав граждан", - сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве.

Там добавили, что по поручению прокурора региона Ивана Грибова прокурор Киржачского района Виталий Коленков осуществляет личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов.

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Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13.

К этому часу стало известно, что из населенных пунктов Барсово, Мирный и Першино Киржачского района было эвакуировано около 100 человек. Их разместили в пунктах временного размещения в школе №6 поселка Красный Октябрь.

По информации Минобороны, детонация боеприпасов произошла в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области. Создана комиссия по выявлению причин инцидента.