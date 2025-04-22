Житель ЛНР узнал об измене сожительницы и расправился с ней

В Луганской народной республике (ЛНР) арестовали местного жителя, расправившегося с сожительницей из-за измены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, в апреле правоохранители нашли в квартире Алчевска потерпевшую. Сожитель рассказал, что обнаружил ее после возвращения домой. Следователи осмотрели место трагедии и поняли, что мужчина обманывает. На допросе он признал вину и рассказал, что уличил сожительницу в измене. Затем он избил ее и удушил.

Житель ЛНР обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 18 годам лишения свободы 43-летнего Александра Сударкина за расправу и разбой.