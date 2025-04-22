Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе

В Харькове прогремела серия взрывов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

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По его словам, под ударами оказались четыре района Харькова.

«По предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов. На местах некоторых прилетов возник пожар», — написал Терехов.

Также мэр Харькова сообщил о трех пострадавших.

Напомним, что ВС РФ регулярно наносит удары по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, военной инфраструктуре киевского режима в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.