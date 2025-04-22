Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
В Харькове прогремела серия взрывов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, под ударами оказались четыре района Харькова.
«По предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов. На местах некоторых прилетов возник пожар», — написал Терехов.
Также мэр Харькова сообщил о трех пострадавших.
Напомним, что ВС РФ регулярно наносит удары по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, военной инфраструктуре киевского режима в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.