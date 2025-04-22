В Новой Москве задержали подростков, подозреваемых в избиении одноклассника

Правоохранители задержали в Новой Москве двух подростков 2009 года рождения, с ними проводятся следственные действия, пишет в Telegram-канале пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел в школе, расположенной на улице Радужной в Новой Москве, в понедельник, 21 апреля.

По версии следствия, двое подростков применили насилие к ученику 2010 года рождения.

Следствием допрашивается педагогический состав учебного заведения, а также иные свидетели. Кроме того, для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время пострадавший находится в реанимации с сотрясением и переломом челюсти, уточнили в СК.