Губернатор Владимирской области сделал заявление после взрыва в регионе

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что в регионе произошел взрыв. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Авдеева, взрыв произошел в Киржачском районе. Он также добавил, что на месте уже работают соответствующие службы.

Каких-либо дополнительных подробностей Авдеев не добавил, однако губернатор призвал работников СМИ не распространять ложную информацию о ситуации.

«Призываю журналистов, блогеров, жителей в целях безопасности и соблюдения областного законодательства воздержаться от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления проверенных официальных данных. За нарушение действующих запретов предусмотрен штраф», — добавил он.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, после взрыва началась эвакуация из поселка Барсово. Кроме того, издание также опубликовало видеозаписи, снятые очевидцами. На них можно увидеть огромный огненный шар и «гриб» от взрыва.

Telegram-канал «112» уточняет, что жителей Барсово, а также поселка Мирный, эвакуируют в соседний Киржач. При этом издание утверждает, что взрывы в Барсово продолжаются.

Отметим, что в районе взрыва находится 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России. Связан ли взрыв с этим стратегическим объектом, пока неизвестно.