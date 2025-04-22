Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов в своем последнем слове обратился к Тамбовскому гарнизонному военному суду с просьбой вынести справедливый вердикт по его уголовному делу.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участников судебного процесса.

«Он <...> вновь заявил о своей невиновности и попросил суд принять в совещательной комнате справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу, дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время», — говорится в сообщении.

Окончательное решение будет оглашено 24 апреля в 12:00 мск.

Попова обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает.

Прокурор требует для экс-командующего шесть лет колонии, лишение воинского звания и штраф в размере 800 тысяч рублей. Защита просит оправдать Попова по всем пунктам обвинения.