Бывшего замглавреда «Новой газеты» осудили на шесть лет

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Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего замглавреда «Новой газеты» осудили на шесть лет
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Его признали виновным по уголовной статье об организации деятельности нежелательной организации. Согласно решению суда, ему также запрещено администрировать сайты сроком на три года.

Обвинение Мартынову также было предъявлено заочно в ноябре 2024 года. Журналист объявлен в международный розыск.

До этого бывший главный редактор «‎Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в кассационном суде отказ в снятии статуса иноагента. Ему отказали в снятии статуса.

Уточняется, что Муратов участвовал в создании сообщений и материалов для нескольких СМИ-иноагентов, журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и экс-главреда радиостанции «‎Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом). Таким образом суд посчитал, что сам Муратов находится под иностранным влиянием и продолжал публиковать материалы о политической деятельности.

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Кирилл Мартынов
Дмитрий Муратов
Алексей Венедиктов
Москва