Спасатели экстренно эвакуировали моряка с судна в Охотском море

Спасатели в Охотском море забрали с рыболовецкого судна моряка, которому потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Одному из членов экипажа рыболовецкого судна в Охотском море потребовалась срочная эвакуация. Судно находилось в 200 км от Магадана. На помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и медиками", - сказали в ведомстве.

Пострадавший был поднят на борт вертолета с помощью лебедки. В полете ему была оказана медицинская помощь, в дальнейшем его доставили в областную больницу.