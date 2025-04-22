На оранжевой ветке московского метро приостановили движение

Днем во вторник, 22 апреля, на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро были временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Некоторое время на «оранжевой» ветке не было движения от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черёмушки». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Вскоре движение на Калужско-Рижской линии было восстановлено, подчеркнули в департаменте транспорта.

Представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что днем 22 апреля мужчина погиб при падении под поезд на станции «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии. Причина происшествия устанавливается.

Корреспондента РБК заявил, что один из поездов метро стоял около 15 минут на станции «Третьяковская». Позже поезд отправился на станцию «Октябрьская», где всех пассажиров высадили.

В марте на «зеленой» ветке московского метро произошел сбой из-за человека на путях. Упавший на пути на станции метро «Белорусская» пассажир погиб от полученных травм. Поезда временно не ходили на участке от станции «Сокол» до «Новокузнецкой».