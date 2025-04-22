В Адыгее турист погиб во время сплава по горной реке

Один турист погиб из-за опрокидывания лодки в ходе сплава по реке Белая в Адыгее, передает пресс-служба регионального управления СК РФ.

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В ведомстве заявили, что ЧП случилось 21 апреля в районе села Хамышки Майкопского района. В результате опрокидывания рафта четверо пассажиров, приехавших из разных регионов страны, и инструктор оказались в воде. Один из путешественников не смог своими силами выбраться из течения бурной реки.

По факту произошедшего правоохранители организовали доследственную проверку, в рамках которой выяснили, что у осуществлявшего сплав инструктора не было соответствующего сертификата. Более того, у него отсутствовало разрешение на организацию и проведение водного туризма.

В настоящее время следователи работают над установлением обстоятельств произошедшего, а также решают вопрос о заведении уголовного дела, заключили в ведомстве.

Ранее на реке Ахтубе в Астраханской области столкнулись две лодки, перевозившие шестерых туристов из Московской области. ЧП повлекло за собой травмирование 62-летней женщины, которую из-за этого госпитализировали.

Еще один случай столкновения двух судов на воздушных подушках произошел до этого в Самарской области в протоке Рождествено на реке Волге. На борту судна "Нептун-30" было 16 человек, а судно "Хивус" курсировало без пассажиров. Серьезных травм никто не получил.