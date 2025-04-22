Белый тигр растерзал сотрудника зоопарка в Мариуполе

В мариупольском зоопарке белый тигр напал на сотрудника, в результате чего тот погиб. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

© Telegram / СК России по ДНР

Инцидент произошел, когда мужчина зашел в вольер, чтобы покормить хищника.

По предварительным данным, он не проверил, закрыт ли тигр в клетке. Хищник набросился на работника, нанеся смертельные травмы, в том числе обглодал лицо. Пострадавший скончался на месте, передает Telegram-канал.

Такие случаи нападения животных — не редкость. Так, в феврале мужчина чуть не стал жертвой спасенного крокодила. Жители посчитали его неагрессивным по отношению к людям и поместили рептилию в небольшой бассейн контактного зоопарка.

Тигр растерзал пенсионера

Мужчина 74-х лет был растерзан медведем, когда пас коз в лесу недалеко от своего дома в Индии. В то время, как он с невесткой подошел к ручью, женщина осталась выше по течению, чтобы собрать траву, а пенсионер спустился в долину, где козы могли найти корм. Именно тогда на Бирбала Сингха напал медведь.

Крокодил напал на ребенка, находившегося в самодельной лодке, и утащил его на дно реки. Инцидент произошел в индонезийской провинции Риау.