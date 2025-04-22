Американцу Вудлэнду сократили срок заключения за наркотики

Второй кассационный суд общей юрисдикции сократил срок наказания Роберту Вудлэнду с 12,5 до 9,5 года по делу о покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Станислава Кшевицкого.

В январе 2024 года американский гражданин 32 лет, действуя с соучастниками, забрал крупную партию мефедрона из тайника в Мытищах. После перевозки наркотиков на Широкую улицу он расфасовал их на 49 доз для реализации.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в момент попытки размещения наркотического вещества в тайнике.

Ранее сообщалось, что в Анкаре за одну операцию задержали 525 наркоторговцев. Правоохранительные органы одновременно прибыли более чем по 600 адресам.