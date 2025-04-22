Самолет, летевший из Москвы в Петербург, подал сигнал сигнал бедствия

На борту самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Москвы в Петербург, произошла разгерметизация салона. Об этом сообщает «Авиаторщина».

«Самолёт Boeing 737 (RA-73238) авиакомпании „Победа“ выполнял регулярный рейс DP-6823 из Москвы в Санкт-Петербург. После вылета, уже в горизонтальном полёте, в кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации», — пишет telegram-канал «Авиаторщина».

Командир воздушного судна принудительно выпустил кислородные маски в пассажирском салоне.

После выпуска масок экипаж установил на транспондере код 7700 — международный сигнал аварийной ситуации. В аэропорту Пулково был объявлен сигнал тревоги с кодом «синий», который означает повышенную готовность экстренных служб. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В связи с техническим инцидентом обратный рейс в Москву был отменен.