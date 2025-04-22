Пропал руководитель отделения Русского географического общества в Астраханской области Петр Бухарицин. Об этом сообщает местное издание AST-News.ru.

Как утверждается, доктор географических наук, профессор таинственно исчез в районе острова Укатный на севере Каспийского моря на границе России и Казахстана.

«Петр Иванович является руководителем экспедиции на судне Каспийской флотилии. С момента исчезновения учёного прошли третьи сутки, поиски результата не дали. Розыск нашего земляка продолжают служащие Каспийской флотилии и привлеченные сотрудники Пограничной службы», - говорится в публикации.

Сообщается, что в среду к поискам подключится поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Сам объект, где исчез ученый, представляет собой песчаный остров площадью 14,9 км², покрытый рогозом и тростником.

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