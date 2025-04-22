Неизвестный поджег здание районной администрации в Самарской области

В Самарской области неизвестный совершил поджог здания районной администрации. Об этом сообщает Baza. По данным Telegram-канала, инцидент произошел ночью 19 апреля на улице Советской в селе Кошкино.

Как утверждается, огонь начался в кабинете комитета ЖКХ и строительства на первом этаже. В результате там выгорела мебель и техника. Кроме того, повреждены оказались документы. Прибывшим на место спасателям удалось потушить пожар за полтора часа.

«По данным источников, следователи изъяли с места преступления перчатки и пластиковую крышку. Здание администрации было оборудовано камерами видеонаблюдения, однако место, с которого был совершен поджог, они не охватывают», — говорится в публикации.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», поджигателя ищут.

В минувшую пятницу правоохранители задержали 13-летнего школьника, который поджег дверь опорного пункта полиции на юго-востоке Москвы. Речь идет о УПП №48 по Рязанскому району, который находится на улице Михайлова. По информации Telegram-канала Mash, школьник подошел к двери пункта полиции около 13:30 и разбил об нее бутылку с горючей смесью. Правоохранители вовремя заметили возгорание и потушили его до приезда пожарных.