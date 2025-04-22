На Камчатке приостановили поиски пропавшего в море человека

Поиски пассажира, который выпал с борта прогулочного катера в Авачинской бухте на Камчатке, приостановлены из-за волнения на море. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

"Коллеги из морского спасцентра сообщили, что на сегодня поиски завершены. На море поднялось волнение", - написал министр.

Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания, контролируется проведение спасательных работ. Также прокуратурой поставлен на контроль ход проведения доследственной проверки.

Навигация для маломерных судов на юге Камчатки открылась 12 апреля, при этом на севере акватории есть участки, пока закрытые для посещения небольшими судами.