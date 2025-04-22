Неизвестный поджег здание районной администрации в Самарской области.

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Сообщается, что ночью 19 апреля неизвестный пришел к зданию администрации Кошкинского района в селе Кошкино и поджег его. Огонь охватил кабинет комитета ЖКХ и строительства на первом этаже — в результате пожара сгорела мебель и техника, а также были повреждены документы. Прибывшие спасатели потушили возгорание за полтора часа.

Следователи изъяли с места происшествия перчатки и пластиковую крышку. Уточняется, что здание было оборудовано камерами видеонаблюдения, но место, с которого был совершен поджог, находилось в слепой зоне. Поджигателя ищут, он обвиняется по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», предает Telegram-канал Baza.

Ранее полицейские задержали школьника, который поджег дверь полицейского участка в Москве по заданию мошенников.