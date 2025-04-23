Двух подростков арестовали за избиение сверстника в московской школе

По ходатайству следствия в ТиНАО арестованы обвиняемые в избиении ученика школы №2120, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

«В Новой Москве по ходатайству следствия арестованы обвиняемые в избиении несовершеннолетнего», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 21 апреля двое подростков в школе на ул. Радужная в ТиНАО, желая противопоставить себя сверстникам и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напали и применили насилие к ученику 2010 года рождения, он госпитализирован. Двое подростков 2009 года рождения были задержаны. Директор учебного заведения освобожден от занимаемой должности, а школа поставлена на особый контроль столичного департамента образования и науки.