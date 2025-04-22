Экс-замминистра обороны Булгаков дал показания по делу Тимура Иванова

Экс-заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков дал показания в суде по делу Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Допрос Булгакова в Московском городском суде касался покупки паромов для Керченской переправы. Иванова обвиняют в растрате средств при их приобретении. Булгаков подтвердил, что покупка паромов была необходима для обороны Крыма и что подбором паромов занимались Минобороны и лично Иванов.

Булгаков стал свидетелем в деле о растрате 3,9 млрд рублей Ивановым

После завершения допроса Булгаков послал Иванову воздушный поцелуй и был снова отправлен в следственный изолятор.

18 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста Тимуру Иванову, которого обвиняют во взяточничестве.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Ранее суд приговорил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве.