Бывший замглавы Минобороны Булгаков послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову

Бывший заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков после допроса послал воздушный поцелуй бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщает ТАСС.

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В ходе допроса в Мосгорсуде Булгаков подтвердил, что Минобороны и лично Иванов занимались отбором ставших предметом спора двух паромов. После допроса он послал воздушный поцелуй Иванову и был этапирован в СИЗО в сопровождении конвойных. Булгаков арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. До 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России. Его задержали в июле по коррупционному делу.

Иванов причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также ему предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.