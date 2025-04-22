Иностранное судно столкнулось с двумя теплоходами в российском порту

Иностранное судно столкнулось с двумя пришвартованными теплоходами в порту Санкт-Петербурга. О происшествии рассказали в пресс-службе транспортной полиции СЗФО, передает РИА Новости.

В ночь с субботы на воскресенье в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что на территории морского рыбного порта совершен навал, уточнили в пресс-службе.

Теплоход столкнулся с катером на Волге

На месте случившегося правоохранители выяснили, что судно совершало маневр при отшвартовке и в этот момент навалилось на стоявшие рядом теплоходы. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.