Иностранное судно столкнулось с двумя теплоходами в российском порту
Иностранное судно столкнулось с двумя пришвартованными теплоходами в порту Санкт-Петербурга. О происшествии рассказали в пресс-службе транспортной полиции СЗФО, передает РИА Новости.
В ночь с субботы на воскресенье в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что на территории морского рыбного порта совершен навал, уточнили в пресс-службе.
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На месте случившегося правоохранители выяснили, что судно совершало маневр при отшвартовке и в этот момент навалилось на стоявшие рядом теплоходы. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.
«На данный момент установлено, что навал произошел в связи с неисправностью рулевого управления. У пострадавших судов имеются незначительные повреждения, сумма ущерба устанавливается», — добавили в транспортной полиции.